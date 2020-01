Formazione turistica, sono 563 gli studenti iscritti ai corsi gratuiti di Regione Liguria

Liguria. Sono 259 gli studenti attualmente in aula su un totale di 563 partecipanti ai corsi di formazione gratuiti legati alle professioni turistiche che Regione Liguria, su proposta dell’assessore al lavoro e al turismo Gianni Berrino e dell’assessore alla formazione Ilaria Cavo, ha lanciato attraverso il bando pubblicato nel 2019.

Oltre alla professione di accompagnatore turistico già normata a livello nazionale, verranno formate per la prima volta, grazie al Fondo Sociale Europeo che coprirà tutte le spese, innovative figure professionali come l’accompagnatore cicloturistico, l’accompagnatore di turismo equestre, l’accompagnatore di turisti con esigenze speciali e l’accompagnatore di turismo marino.

I centri di formazione nei quali si svolgeranno i corsi hanno sede a Genova, Savona, Albenga, Sarzana, Lavagna, Imperia e La Spezia. Le iscrizioni sono ancora aperte: ulteriori informazioni su questo sito.

“È fondamentale per il nostro turismo avere addetti sempre più qualificati: la Regione sta investendo molto per offrire ai nostri turisti servizi efficienti e innovativi – afferma l’assessore Berrino – Come assessorato al lavoro, inoltre, abbiamo messo a disposizione di queste persone bonus assunzionali del ‘Patto per il lavoro nel settore turismo’ per favorirne al termine dei corsi l’occupabilità in un settore trainante per l’economia della Liguria. Il nostro obiettivo è che possano subito iniziare a lavorare, una volta terminati i corsi, per dare alla Liguria un turismo sempre maggiore e sempre più di qualità”.

“Il tratto distintivo che abbiamo deciso di dare alla formazione in questa Regione – aggiunge l’assessore alla formazione Ilaria Cavo – è quello di tenere conto, costantemente, delle reali esigenze del mercato del lavoro. Il turismo, e lo confermano i dati recenti delle presenze nella nostra regione, è senza dubbio il settore in cui la Liguria sta crescendo di più e offre opportunità lavorative tra le più significative”.

“Per questo abbiamo deciso di investire 5 milioni di euro per progetti che garantiscono un’occupazione media del 60% per un totale di 390 posti di lavoro previsti, e che formano personale per un turismo a 360 gradi – continua Cavo – si va dalle figure più tradizionali come barman, chef, receptionist a quelle più innovative come quelle del tecnico del marketing turistico, dello specialista di siti web fino all’accompagnatore di turismo marino, accompagnatore in escursioni mirate all’osservazione delle specie marine nel Mare Mediterraneo, per esempio per il whale watching”.

“Dei 47 corsi finanziati, solo per due sono ancora aperte le iscrizioni (gli altri sono in aula o conclusi): fino al 24 febbraio è possibile iscriversi ai corsi per Adult Animator e Cuoco di Bordo, attivati dall’Accademia della Marina Mercantile e Costa Crociere. I ragazzi e le famiglie facciano attenzione perché garantiscono un’occupazione del 60%” conclude Ilaria Cavo.