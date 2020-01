Folla commossa per l’ultimo saluto al pittore e ceramista Gianni Celano Giannici

Albissola Marina. Si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in San Domenico ad Albissola Marina i funerali del noto pittore e ceramista Gianni Celano Giannici, scomparso all’età di 79 anni.

Molti gli artisti e colleghi che hanno preso parte alla cerimonia funebre, oltre all’assessore comunale di Savona Pietro Santi e al vice sindaco di Albissola Nicoletta Negro.

Di origini piacentine (Castel San Giovanni) la sua opera è legata alla provincia savonese. Giannici, infatti, fin dagli anni sessanta ha lavorato presso le fornaci albisolesi e ha partecipato, nel 1966, alla mostra di ceramiche dedicate a Nostra Signora della Misericordia, organizzata da Tullio d’Albisola in occasione del 150° anniversario dell’incoronazione della Madonna di Savona.

Inizia a dipingere in stile figurativo per poi avvicinarsi alla Pop Art. Le sue opere vengono esposte in giro per il mondo, con mostre a Colonia, Valencia, Rouen, Cannes e in molte città europee. Negli anni Settanta è a Parigi dove collabora con vari artisti tra cui Mimmo Rotella e partecipa a numerose mostre di arte contemporanea tra cui la Biennale di Parigi. Nel 1986 vince il primo premio, ex-equo con Giorgio Bonelli, al primo concorso nazionale della ceramica di Savona con l’opera Piccolo concerto per cielo e terra.

Alcuni lavori, realizzati presso la manifattura ceramica albisolese “Viglietti Ceramiche”, di propietà di Bruno Viglietti, sono presenti alla mostra “Rassegna 2000” di Albisola del 1991. Dal 1999 una sua opera è conservata nel Giardino del Museo Mazzotti. C’è dietro anche il suo talento, inoltre, nella realizzazione del famoso trofeo Atp di tennis.

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all’uscita della chiesa albissolese prima della sepoltura.

Il vice sindaco albissolese, presente alle esequie, ha ribadito che verrà ultima pratica per dedicare al noto artista scomparsa la cittadinanza onoraria di Albissola Marina. La richiesta per il riconoscimento formale della cittadinanza onoraria era stata porta all’attenzione dell’amministrazione comunale attraverso una raccolta firme sottoscritta da Tullio Mazzotti e Antonio Licheri (entrambi legati al mondo della cultura, dell’arte e della ceramica).