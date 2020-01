Finale Ligure, grande successo per i “Pomeriggi Musicali 2020”

Finale Ligure. Domenica 26 Gennaio 2020 si è tenuto presso la sala delle Udienze dell’ex Tribunale di Finalborgo il terzo concerto dei “Pomeriggi Musicali 2020” – dieci appuntamenti, organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città.

Abbiamo avuto ospite il Duo Pitros, composto da Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte. Lo spettacolo, dal titolo “Il sogno Romantico” ha visto protagoniste melodie romantiche e non solo: una serie di brani musicali che hanno ammaliato e coinvolto emotivamente il pubblico. Durante il concerto sono state anche proiettate delle immagini sopra alle parole di un poeta tedesco (il pezzo ha fatto sgorgare lacrime dal volto di alcuni spettatori), andando ad arricchire ulteriormente quello che è stato un pomeriggio pregno di passione e sentimento. Grande successo ha riscosso anche la Rhapsody in Blue di George Gershwin, un’esecuzione che ha letteralmente sbalordito tutti i presenti.

Vi diamo appuntamento al prossimo concerto che si terrà sabato 8 Febbraio alle ore 17, protagoniste saranno alcune celebri arie d’opera interpretate dalle “Tenere Armonie”, ensemble composto da due cantanti e due pianiste.

La Società dei Concerti di Finale Ligure ringrazia l’Assessorato alla Cultura della Città di Finale Ligure, l’Ufficio Turismo e il personale del Comune, i musicisti che partecipano alla stagione, Finalborgo.it, la Banca Fideuram, i Supermercati PAM, le Librerie Centofiori e Come un Romanzo, e tutte le attività che ci sostengono sponsorizzandoci e acquistando un abbonamento, lo staff dei volontari dell’associazione, il servizio fotografico Avilo di Roberto Oliva, tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e infine, ma non ultimo, il pubblico.

