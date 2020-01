Finale Ligure. Festa a Finale Ligure per il tradizionale cimento invernale della Befana che si è svolto questa mattina presso la Spiaggia dei Neri.

Sono stati 251 i temerari che si sono tuffati, in un clima quasi primaverile: temperatura dell’acqua di 14 gradi e quella dell’aria di 16 gradi. Folklore tipico dell’Epifania, con look dedicati al giorno della Befana. Come in altri cimenti recenti non è mancata la ciumba con la bicicletta.

di 27 Galleria fotografica Finale Ligure, il cimento della Befana









Il tratto di litorale finalese è stato preso d’assalto non solo dai numerosi partecipanti ma anche dai tanti turisti ancora presente per queste feste natalizie ormai giunte al termine.

Dopo la ciumba spazio alle consuete premiazioni: i più giovani sono stati Alessio Pascariello, classe 2016, e Linda Lorandi classe 2015. La pià anziana è stata Elisabetta Costantini del 1936, mentre il più anziano Arturo Annone, sempre del ’36. Riconoscimenti anche per la “distanza”, infatti la più lontana partecipante proveniva addirittura da Oviedo, in Spagna, Santina Bertoni, mentre il più lontano Rodolphe Franz Pierre Isnard, dalla Svizzera.

Novità rispetto alle altre ciumbe nei comuni della riviera è stato il premio al gruppo più numeroso: questa volta i Nuotatori del Tempo Avverso sono stati superati dal folto gruppo della palestra “Firpo” di Finale Ligure, protagonista di simpatici sketch poco prima del tuffo.

Conclusione con musica, panettone e bevande calde per tutti i cimentisti finalesi di questa edizione.