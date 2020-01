Festività, il bilancio del sindaco Tomatis: “Albenga punto di riferimento turistico per l’intero comprensorio”

Albenga. Con l’Epifania sono finite le festività legate al Natale ad Albenga ed è tempo di bilanci.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “In una Liguria bersagliata dal maltempo e danneggiata dal punto di vista dell’immagine anche a causa delle questioni inerenti le infrastrutture ed i trasporti, Albenga é riuscita a diventare riferimento turistico per l’intero comprensorio savonese durante le vacanze di Natale al punto che le immagini della nostra città stanno facendo il giro del mondo e sono diventate un vero e proprio richiamo lasciando a bocca aperta non solo i turisti, ma tutti gli stessi albenganesi che ci fermano per complimentarsi sugli eventi natalizi che siamo riusciti a realizzare”.

Il Vicesindaco Alberto Passino sottolinea: “Si avvicina l’ultimo fine settimana delle proiezioni natalizie, salutando così un mese ricco di eventi, animazione per bambini e tanti, davvero tanti visitatori nella nostra città. I risparmi accantonati dal mancato concerto di Jovanotti insieme agli sponsor che hanno voluto sostenere “Albenga s’illumina d’immenso” hanno reso possibile questo spettacolo di luci per un importo pari a circa 17000€ oltre iva. Sul costo presunto ho sentito cifre pazzesche e fuorvianti, certo è che l’investimento ha portato i suoi frutti e sono certo che nel mese di febbraio anche chi era scettico, desidererebbe aver ancora accese le magiche proiezioni, (ovviamente con soggetti nuovi) che hanno saputo attrarre visitatori da ogni parte della nostra Liguria e non solo. Desidero ringraziare in questa occasione la consigliera delegata Marta Gaia per l’impegno profuso e gli uffici comunali che hanno collaborato al progetto, turismo e i servizi tecnico manutentivi, che con i nostri elettricisti hanno saputo con grande professionalità affiancare la ditta proietta, per la buona riuscita del progetto”.

A concludere l’assessore Mauro Vannucci con delega alle attività commerciali: “Il Centro Storico è diventato il punto di riferimento per l’intero comprensorio e questo riesce a portare benefici in tutta la Città. Siamo molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo instaurato con le associazioni e con i commercianti che sono i primi a credere nelle grandi potenzialità di Albenga. Credo che i frutti positivi del lavoro che abbiamo fatto si stiano cominciando a vedere. Intendiamo continuare a lavorare in questa direzione”.