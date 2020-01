Savona. Via ufficiale al Carnevale di Savona con l’arrivo di Cicciolin dal mare a bordo di una barca di Assonautica, davanti alla Torretta: a seguire si è svolto il tradizionale corteo fino al Comune, dove l’assessore comunale Maurizio Scaramuzza ha consegnato ufficialmente le chiavi per la partenza delle iniziative del Carnevale nella città della Torretta. Festa anche quest’anno con tanti bimbi che hanno preso parte alla manifestazione.

E nel ruolo di “scignua”, il personaggio che accompagna la storica maschera “Cicciolin”, Re del Carnevale, oggi e durante le iniziative dei prossimi giorni, ha esordito Laura Lavagna.

Foto 3 di 3





All’evento, patrocinato dal Comune di Savona, hanno partecipato gli ospiti di Sua Maestà Re Cicciolin, le più famose maschere dei carnevali e i più bei gruppi storici della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e della Valle D’Aosta che hanno sfilato in corteo fino in piazza Sisto IV.

“E’ stato un onore essere stato scelto per la consegna delle chiavi. È un passaggio simbolico ma molto importante per mantenere le tradizioni del Carnevale storico, che è molto sentito a Savona. Rivolgo in particolare un sentito grazie all’associazione ‘A Campanassa, ad Assonautica, alla Canottieri Sabazia e alla Banda Forzano” ha dichiarato Scaramuzza.

L’ARRIVO ALLA TORRETTA:



IL CORTEO A SAVONA