Fabio Tobia torna a sedersi sulla panchina del Legino

Savona. Il Legino ha esonerato dal ruolo di allenatore della prima squadra Davide Girgenti, sostituendolo con Fabio Tobia, che ha dato l’ok al suo ritorno sulla panchina del “Ruffinengo”.

La squadra del presidente Pietro Carella non vince dal 27 ottobre (4-1 alla Loanesi), è reduce da tre sconfitte consecutive ed è tredicesima in classifica (in piena zona play out) con 14 punti all’attivo, frutti di tre vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.

Girgenti, che nello scorso campionato è arrivato sesto, paga a caro prezzo, come ogni allenatore, la carenza di risultati e la poca fortuna ( vedi gli infortuni di giocatori importanti come Rinaldi, Salis e Romeo, tanto per citarne alcuni), diventando l’anello debole della catena, situazione che ha costretto la dirigenza a cercare di dare la “scossa” ad una stagione, che stava, a loro modo di vedere, prendendo una brutta china.