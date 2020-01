Esordienti 2008, il Savona si classifica primo nel torneo di Borgio Verezzi

Savona. Termina in bellezza il ponte festivo per i piccoli biancoblù. Dopo aver vinto la partita amichevole contro i pari età dell’Acqui disputata sabato a Quiliano, due giorni dopo gli Esordienti 2008 regalano ai mister il successo nel torneo di Borgio Verezzi.

Il Savona inizia bene il torneo vincendo le partite della mattinata, rispettivamente con l’Oneglia per 3-1, con il Ceriale per 3-0 e con il Pietra Ligure per 4-0.

Nel pomeriggio la formazione savonese vince di misura con l’Ospedaletti per 1-0 in una partita combattuta contro un avversario ostico e nel finale di giornata porta a casa un pareggio 0-0 contro la squadra 2007 del Pietra Ligure. Risultato che va stretto ai piccoli biancoblù, i quali, nonostante la differenza di età, sono riusciti ad imporre il loro gioco, schiacciando gli avversari nella loro metà campo costringendo il portiere avversario a compiere parate prodigiose per salvare il risultato.

Un pareggio che però basta al Savona per aggiudicarsi il successo finale, festeggiando così il primo posto nel torneo.

Gli Esordienti 2008 biancoblù vincitori a Borgio Verezzi

Il Savona e l’Acqui che si sono incontrati in amichevole

