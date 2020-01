Alassio. Il 6 gennaio come tradizione, sul Pontile Bestoso, sono arrivate le Befane del CNAM Alassio. Le simpatiche vecchiette, coadiuvate dai Subacquei del Diving Sesto Continente, e dal gruppo Marcia Acquatica Alassio Wave Walking, hanno distribuito a tutti i bambini leccornie e caramelle e poi si sono tuffate in mare per raggiungere l’isola Gallinara dove, come devota richiesta di protezione, hanno deposto ai piedi del Cristo sommerso una corona di alloro benedetta dal parroco Don Gabriele Corini.

Il CNAM (Circolo Nautico Al Mare), che nel prossimo mese di giugno celebrerà il 95mo di fondazione, con l’Epifania del Subacqueo avvia il programma di manifestazioni legate al nostro mare. “Donne e uomini del CNAM, proseguendo la rotta indicata dai fondatori e da Ennio Pogliano indimenticato presidente – spiegano – organizzeranno a febbraio la elegante Alassio Dragon Week, a marzo il Meeting della Gioventù dedicato ai giovanissimi della classe Optimist, ancora a marzo la Settimana della Vela d’Altura, a maggio la Game Race Master Laser”.

“Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate – proseguono – sarà attiva ogni giorno, mattino e pomeriggio, la Scuola Vela del CNAM, vera scuola di cultura marinara: tradizione e rispetto dell’ambiente. A fine giugno si svolgerà la 7a edizione del Miglio Marino, gara di nuoto in acque libere limitata a non più di 200 partecipanti. I primi di ottobre, infine, si terrà la 3a edizione dell’Alassio International Marcia Acquatica. La Marcia Acquatica, ultima vivacissima nata del CNAM, ha portato nuova linfa ed entusiasmo. Quasi ogni giorno dall’Epifania a Fine anno la fila degli appassionati Wavers è in mare e comunica a chi osserva il piacere di abbracciare ed essere abbracciati dalle onde… l’essenza vera del CNAM”.