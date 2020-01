Ecco quanto rende il “mattone” nel savonese

Provincia. Un rendimento annuo lordo del 4,5% per un bilocale, 4,1% per un trilocale: questi i dati diffusi da Tecnocasa relativi al primo semestre del 2019 per la provincia savonese.

Per rendimento annuo lordo di un immobile in locazione si intende il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile.

“Nella prima parte del 2019 i segnali positivi dal mercato immobiliare sono numerosi: domanda in crescita, tempi di vendita in contrazione, prezzi in ripresa (in alcune realtà) e canoni di locazione sempre più elevati. Dal 2010, per la prima volta, i canoni sono in aumento su tutte le tipologie considerate: monolocali (+2,3%), bilocali e trilocali (+1,8%)” afferma l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa.

“In alcune località l’incremento è decisamente più elevato a causa della bassa offerta e questo sta portando nuovamente gli investitori sul mattone. Essi sono sicuramente attratti dalla rivalutazione degli immobili ma soprattutto dai rendimenti annui lordi che si attestano intorno al 5% per i bilocali e al 4,6% per i trilocali. Dalle nostre analisi si evince che essi rappresentano il 17,9% di coloro che hanno acquistato con le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete”.

Gli investitori sono sempre più interessati al mattone come forma di investimento: “Comprare un immobile per investimento e mantenerlo nel tempo garantisce comunque un capital gain ma allo stesso tempo permette di ottenere un rendimento annuo lordo interessante, mediamente intorno al 5% per un bilocale”.