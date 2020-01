Ecco le dieci gallerie autostradali a rischio in Liguria

Liguria. Per il ministero delle Infrastrutture sarebbero dieci le gallerie a rischio in Liguria. Questo stando ad una lettera inviata ad Autostrade il novembre scorso: 105 tunnel gestiti da Aspi non rispettano le direttive europee: oltre alla mancanza di vie di fuga, di videosorveglianza, stanze di tenuta stagna, sistemi di sicurezza e di allarme antincendio, era evidenziata la mancanza di impermeabilizzazione.

Il documento sarebbe stato acquisito dalla Guardia di Finanza: la lista è stata acquisita dalla Procura della Repubblica nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del tunnel Bertè.

Nella lettera era citata proprio anche la galleria Bertè, che è stata chiusa per crollo di parte della volta lo scorso 30 dicembre.

Le altre gallerie sarebbero Turchino sulla A26, la Coronata sulla A10, sulla A12 la Monte Quezzi, la Veilino, la Monte Sperone, e la Maddalena tra Rapallo e Sestri Levante; sulla A7 la Bolzaneto Uno, la Monte Galletto e la Monreale.

Nel nostro reportage sulle gallerie immediatamente successivo al crollo nella Bertè, si era evidenziato problemi di infiltrazioni d’acqua.