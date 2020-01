LIVE: CAIRESE – FINALE 2-0 (16′ Piana, 31′ Di Martino)

31′ GOOOOOOOOOOOL! Bella parata di Vernice su Basso, la sfera arriva a Di Martino che dal limite è micidiale

21′ Ferrara filtrante per Rocca che a tu per tu non riesce ad impensierire l’attento Moraglio che blocca

18′ Pare prova a smuovere i suoi dalla distanza, la conclusione è potente, ma altissima

16′ GOOOOOOOOL! Saviozzi si smarca al vertice destro dell’area e appoggia per Piana che al limite controlla e con il destro spara sotto la traversa

14′ Tentativo dalla distanza di Damonte, che si spegne sul fondo

6′ Lancio di Prato per Di Martino che sulla sinistra si libera dell’avversario e crossa in area, dove Saviozzi prova una difficilissima rovesciata, ottima coordinazione, ma poco precisione, la sfera finisce sul fondo

3′ Corner dalla destra di Di Martino, svetta di testa Doffo, fuori di poco

1′ Subito in avanti il Finale, con Molina che dal limite colpisce la traversa!

1′ Partiti!

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, questo pomeriggio al Cesare Brin in scena l’anticipo tra Cairese e Finale. In casa la squadra valbormidese non ha mai perso, 2 le vittorie e 6 i pareggi che le hanno permesso di aggiudicarsi 12 dei suoi 27 punti e sesto posto in classifica. Piani bassi della classifica invece per il Finale, tredicesima forza del campionato, che in trasferta ha conquistato appena 5 dei suoi 15 punti e solo una vittoria con il Genova Calcio, l’unica delle ultime sette giornate. Il Finale ritroverà il sorriso proprio nel fortino di Cairo Montenotte? All’andata è stata la squadra di Maisano ad avere la meglio, oggi vedremo se si ripeterà.

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Prato, Doffo, Damonte, Pastorino, Basso, Di Martino, Saviozzi. A disp.: Stravos, Baccino, Tamburello, Gambetta, Facello, De Matteis, Durante, Ponzo. All. Maisano

FINALE: Vernice, Cavallone P., Pare, Galli, Szerdi, Pastorino, Faedo, Buonocore, Rocca, Molina Boria, Ferrara. A disp.: Rossi, Odasso, De Benedetti, Vittori, Cavallone G., Gerundo, Intili, Godena. All Buttu

ARBITRO: Failla di Genova

ASSISTENTI: Cevasco e El Hamdaoui di Novi Ligure