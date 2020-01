Vado Ligure. Due reti messe a segno nella prima frazione di gioco valgono il successo del Vado sul campo del Don Bosco Vallecrosia, nel recupero della seconda giornata di campionato.

Vanno a segno Danese dopo appena 5 minuti di gioco e Malacrida sullo scadere del primo tempo. Il secondo tempo termina senza ulteriori reti e il Vado si aggiudica così l’intera posta in palio.

Mister Nadia Galliano ha potuto contare su Parodi, Papa, Bernat, Spotorno, Beltrandi, Minazzo, Ymeri, Danese, Valle, Bonifacino, Malacrida, Viglietti, Cerruti, Francese, Terzano, Stevanin, Levratto.

Le rossoblù scenderanno nuovamente in campo domenica 12 gennaio per ospitare, al Dagnino, la Genova Calcio per la sesta giornata di campionato. In contemporanea, l’Alassio sarà ospite del Rupinaro Sport.

In classifica le vadesi salgono a quota 12 punti e sono seconde, a tre lunghezze di distanza dalla capolista Genoa. L’Alassio condivide l’ultima posizione con la Genova Calcio a 0 punti.