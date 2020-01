Vado Ligure. Buona prestazione per le ragazze del Vado che nella partita valevole per la sesta giornata di campionato hanno liquidato la Genova Calcio con il risultato di 7 a 0.

La squadra di mister Nadia Galliano ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Nella prima frazione sono andate a segno Ymeri al 19° e Raineri al 37°. Il primo tempo è terminato con il Vado sul doppio vantaggio.

Nella seconda metà di gara le rossoblù hanno incrementato il risultato mettendo a segno altre cinque reti, la prima al 27° con Silvia Parodi, in campo da appena tre minuti e schierata fuori dal pali da mister Galliano. Poi è entrata in scena bomber Valle che in due minuti ha messo a segno una doppietta, siglando il quarto e il quinto gol rispettivamente al 29° e al 30° minuto.

Ha chiuso la partita Ginevra Francese, anche lei con una doppietta, segnando il 6-0 al 39° ed il definitivo 7 a 0 al 43°.

Da segnalare il rientro a Vado e l’esordio stagionale di Olivia Stevanin che, dopo l’esperienza in squadre genovesi in categorie superiori, è tornata a vestire i colori rossoblù.

Il Vado ha potuto contare su Viglietti, Papa, Bernat, Cerruti, Beltrandi, Malacrida, Ymeri, Terzano, Valle, Bonifacino, Raineri, Stevanin, Spotorno, Francese, Danese, Parodi, Minazzo, Levratto.

Il prossimo impegno di campionato vedrà le ragazze del Vado affrontate in trasferta l’Alassio, domenica 19 gennaio alle ore 17.

Alassine che sono state battute in trasferta per 4-0 dal Rupinaro Sport. In classifica il Vado è secondo con 15 punti, l’Alassio settimo con 3 punti.