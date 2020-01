Alassio. Segnando due reti per tempo il Vado si è aggiudicato il derby contro l’Alassio, valevole per l’ultima giornata del girone di andata, giocando una buona partita e senza mai mettere in discussione il risultato.

Sul campo del Ferrando le rossoblù partono forte e dopo appena 2′ passano in vantaggio: segna la prima rete dell’incontro Francesca Malacrida con un tiro che si insacca alla sinistra del portiere. Per il raddoppio bisogna attendere lo scadere del primo tempo e lo firma Ymeri, che porta così il Vado al doppio vantaggio al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo tempo, come il primo, vede le rossoblù andare a segno al 2°, questa volta con Valle su calcio di rigore assegnato per un fallo in area su Raineri. All’8° rientra in campo dopo circa un mese per infortunio Levratto, che lascia subito il segno. Al 12°, infatti, finalizza in rete un’ottima azione delle rossoblù, siglando così il definitivo 4 a 0 per il Vado.

Il Vado ha schierato Viglietti, Papa, Bernat, Cerruti, Beltrandi, Francese, Ymeri, Raineri, Valle, Bonifacino, Malacrida; Stevanin, Terzano, Danese, Levratto, Parodi.

Appuntamento per le ragazze di mister Nadia Galliano martedì sera, al Dagnino, per la gara amichevole contro la rappresentativa di mister Maggi in preparazione per il Torneo delle Regioni.

Nel prossimo turno, domenica 26 gennaio, il Vado sarà ospite dell’Olimpic 1971, mentre l’Alassio giocherà sul campo della Genova Calcio.