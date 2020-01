Finale Ligure. Con il comunicato odierno, sono state sancite le squalifiche di sei calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Filippo De Benedetti (Finale) dovrà saltare le prossime due partite.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Edoardo Capra, Luca Carletti (Imperia), Juan Pablo Gargiulo (Albenga), Alessandro Damonte, Daniele Galluccio (Campomorone Sant’Olcese).

Alessandro Lupo, allenatore dell’Imperia, è stato squalificato per due gare.

Nel frattempo si è svolto il sorteggio integrale per aree con il quale è stata definita la griglia degli spareggi tra le seconde classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza della stagione sportiva 2019/20. In corsa ci saranno 28 squadre che si affronteranno per conquistare sette posti in Serie D. Per centrare l’obiettivo devono superare due turni a partire dal 17 maggio. Ritorno del primo turno domenica 24 maggio. Il secondo turno, decisivo, in programma il 31 maggio e 7 giugno.

La seconda classificata del girone ligure affronterà la seconda del girone B di Piemonte e Valle d’Aosta B (attualmente il Saluzzo); chi passerà il turno affronterà la vincente tra le seconde di Lombardia A (ad ora il Busto 81) e Lombardia B (al momento la Casatese).

La classifica marcatori dopo 15 giornate:

10 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

9 reti: Minutoli, Nelli (Busalla), Saviozzi (Cairese), Capra (Imperia)

7 reti: Gandolfo (Sestri Levante/Campomorone Sant’Olcese)

6 reti: Marquez (Albenga), Ilardo (Genova Calcio), Battaglia, Oliviero (Angelo Baiardo), Castagna (Pietra Ligure/Albenga)

5 reti: Bertuccelli (Rapallo Rivarolese), Grosso (Athletic Club Liberi), Rossi, Compagnone (Busalla), Selvatico, Cirrincione, Croci (Sestri Levante), Costantini, Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese), Gaggero (Pietra Ligure)

4 reti: Faedo (Finale), De Simone (Albenga), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sassari (Imperia), Roda (Alassio FC), Paterno (Rivasamba)

3 reti: Anselmo, Figone (Albenga), Lembo (Athletic Club Liberi), Pane, Parodi, Panepinto (Sestri Levante), Sancinito, Minasso, Donaggio (Imperia), Galiera (Ospedaletti), Incerti (Angelo Baiardo), A. Boggiano, Repetto (Busalla), Kambo (Rapallo Rivarolese), Baracco, Zunino (Pietra Ligure)

2 reti: Del Vecchio (Athletic Club Liberi), Fici, Foti, Mamone, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, Bruzzone, Fa. Moretti, Pastorino (Cairese), Rovere (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro, Campelli, Serinelli (Genova Calcio), Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Metalla, Gargiulo (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), D. Barbieri, Fontana, Vottero, Severi, Monteverde, Ivaldi (Rivasamba), G. Cotellessa (Busalla), Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), G. Cavallone, A. Rocca (Finale), De Persiis, Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani (Athletic Club Liberi), M. Boggiano, Busi, Latin, Sanguineti, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco, Cannone, Fe. Moretti (Busalla), Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Espinal, Al. Negro (Ospedaletti), Rizzo (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, Sighieri, Martino, Cuman, Mancini (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini, Martelli, Le. Ferrara (Imperia), Galleano (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo (Sestri Levante), Lupo, De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni, Giraldi, Esposito (Alassio FC), Fassone, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti, Gattulli (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Di Pietro, Molini (Albenga), Pascucci, Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, Lu. Ferrara, P. Cavallone, Galli (Finale), Menini, Sbarra, Chiappe (Rapallo Rivarolese), Piccarreta (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio), F. Moretti (pro Rapallo Rivarolese)