Carcare. Omicidio-suicidio a Carcare, la tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento di via Fornace Vecchia.

Stando alle prime informazioni a perdere la vita una madre e suo figlio: quest’ultimo l’avrebbe uccisa per poi togliersi la vita all’interno dell’alloggio.

Foto 2 di 2



In questo momento stanno ancora operando sul posto carabinieri, croce bianca di Carcare e automedica del 118. Non si conoscono ancora i dettagli del tragico episodio. La mamma, molto anziana, classe 1925, iniziali E.G., il figlio di 71 anni, iniziali M.T.: un dramma familiare.

Secondo a quanto appreso si tratta di una famiglia molto conosciuta a Carcare: i militari della stazione carcarese stanno svolgendo tutti i riscontri investigativi e gli accertamenti del caso.

L’arma con la quale la 95enne è stata uccisa sarebbe un fucile da caccia, sul quale i carabinieri stanno facendo verifiche sulla sua regolarità. Dopo aver sparato un colpo mortale alla madre, l’uomo avrebbe rivoltato l’arma contro se stesso uccidendosi.

Al vaglio anche le testimonianze dei vicini di casa che hanno sentito gli spari provenire dall’appartamento.

Non si esclude che all’origine del drammatico gesto del figlio ci siano le condizioni di salute dell’anziana mamma, malata di Alzheimer, una situazione familiare che da tempo stava lacerando il 71enne, fino al raptus di questa mattina dettato, forse, dall’esasperazione. A conferma anche un biglietto trovato in una stanza indirizzato alla figlia, dicendole che non ce la faceva più a sopportare la situazione.

Aggiornamenti in corso