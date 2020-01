Dissesto idrogeologico, Noli è il comune savonese con più fondi: 6,3 mln di euro

Noli. “E’ con immensa soddisfazione che possiamo annunciare l’ottenimento di ingenti risorse per la lotta al dissesto idrogeologico ed all’aumento del grado di sicurezza del nostro territorio pesantemente martoriato dadli eventi meteomarini e pluviometrici intensi degli ultimi due anni”. Così il sindaco di Noli Lucio Fossati.

Questa mattina la Regione Liguria ha infatti ufficializzato l’assegnazione di oltre 4.600.000 euro a cui vanno aggiunti 1.700.000 euro per il ripristino dei danni alluvionali. Tra questi la completa messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del rio ed ex Cava Mazzeno, che in occasione di forti piogge mette seriamente a rischio l’incolumità pubblica riversando migliaia di metri cubi nel fondovalle.

“Tali interventi consentiranno un notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza evitando provvedimenti di evacuazione od inagibilità di parte dell’abitato circostante fortemente a rischio” aggiunge il primo cittadino nolese.

La graduatoria stilata vede Noli al primo posto in provincia come risorse ricevute: “Un importante traguardo reso possibile grazie alla sinergia di personale tecnico ed amministrazione nelle complesse operazioni di ricognizione e predisposizione della documentazione richiesta in tempi strettissimi da parte del Dipartimento Protezione Civile della Regione Liguria” conclude il sindaco Fossati.

Ora, non appena saranno a disposizione i fondi, si dovrà procedere con le opere e gli interventi di messa in sicurezza per il territorio.