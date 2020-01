Danni maltempo, nuovo incontro in Provincia con sindaci, sindacati e associazioni di categoria

Provincia. “Facendo seguito al lavoro di tutti, svolto in queste settimane dopo gli eventi alluvionali dell’autunno 2019 e in considerazione di questa attività concreta, non ultimo l’incontro di ieri organizzato dal Comune di Quiliano a cui ho preso parte per parlare di emergenze e infrastrutture dopo i disastri causati dalle incessanti precipitazioni, ho ottenuto, in virtù di contatti continui con la Regione Liguria, la disponibilità del presidente Toti ad essere presente nuovamente sul nostro Territorio per un incontro e confronto con gli amministratori”.

Lo dichiara il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“La Provincia di Savona convocherà infatti una riunione rivolta al nostro prefetto, ai sindaci, ai sindacati e alle associazioni di categoria per venerdì 17 gennaio, alle ore 13.00, presso la Sala Consiglio di Palazzo Nervi” aggiunge.

“Un incontro in sinergia con la Regione per parlare ed affrontare insieme le esigenze della nostra provincia e dove porterò un documento che sarà il seguito della mia nota del 6 dicembre scorso presentata in occasione della visita a Savona del Minstro Bellanova, ovvero la lettera aperta al Governo per ribadire le necessità imprescindibili di un comprensorio dove le emergenze legate alla viabilità post alluvione rischiano di far collassare l’intero comparto economico”.