Da PCI e PCL nasce il “Coordinamento sinistre d’opposizione”: ora realtà anche a Savona

Savona. “Unire le lotte contro un Governo padronale e contro le destre reazionarie per un’alternativa anticapitalista”.

Sono questi i capisaldi del neonato “Coordinamento delle Sinistre d’Opposizione”, nato a Roma il 7 dicembre 2019 su input di Partito Comunista dei Lavoratori e Partito Comunista Italiano, e che ora arriva anche a Savona.

In data primo febbraio (dalle 16) si terrà un volantinaggio nel centro della Città della Torretta “contro le politiche di guerra della NATO e del Governo Italiano”.

“In un prossimo futuro, – fanno sapere dal Coordinamento, – sarà organizzata un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per illustrare e discutere i punti fondanti del Coordinamento”.

Eccoli di seguito: “Riduzione generale dell’orario di lavoro a trenta ore a parità di retribuzione; abolizione vera della Legge Fornero, per un sistema previdenziale pubblico a ripartizione e retributivo, con il diritto di andare in pensione a 60 anni con 35 anni di lavoro, con la certezza di una pensione futura dignitosa per i giovani; nazionalizzazione dei settori strategici dell’economia e delle aziende che licenziano, che delocalizzano, che inquinano; abrogazione, senza se e senza ma, dei decreti sicurezza di Matteo Salvini e degli accordi criminali con la Libia; No alla guerra, uscita dell’Italia dalla NATO, per la drastica riduzione delle spese militari (F35), per il ritiro delle truppe italiane dalle missioni)”.