Albissola Marina. Dalla riviera savonese alla Sardegna. E’ il lungo viaggio fatto da un pedalò di uno stabilimento balneare di Albissola Marina, i Soleluna.

A darne notizia il quotidiano LinkOristano, a cui un lettore ha inviato il singolare scatto del pedalò adagiato sulla sabbia di Is Arenas, nella marina di Narbolia, davanti al camping Nurapolis. Sull’imbarcazione è ancora parzialmente leggibile la scritta “Albissola Marina” mentre è ben visibile, invece, la dicitura “Bagni Miramare” (vecchia denominazione dell’attuale Soleluna Beach).

E’ probabile che il pedalò sia stata spinto fino alla spiaggia dell’oristanese dalle forti mareggiate dell’autunno scorso, che sia a ottobre che a novembre hanno spazzato tutta la zona del savonese.

Davvero un lungo viaggio quello dell’imbarcazione: contando che in linea d’aria la distanza supera i 470 km, è probabile che il pedalò abbia “navigato” in balia delle correnti per oltre 500.