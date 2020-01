Finale Ligure. Grandissima soddisfazione per la società podistica Asd RunRivieraRun al campionato regionale di società di cross, assoluto e giovanile, che si è tenuto domenica 26 gennaio a Le Manie, località di Finale Ligure.

Ludovico Trincheri si è laureato campione regionale Esordienti A maschile vincendo la prova unica, mentre la squadra della RunRivieraRun, con l’aggiunta di Luca Zanchi e Marco Zanchi, si è piazzata terza assoluta.

Nella prima prova del campionato di società giovanile, primo posto per la Juniores Chiara Amerio davanti alla compagna di squadra Chiara Cappelli, secondo posto per Alessio Trincheri nella categoria Allievi e quinto posto per Chiara Guarisco nella categoria Ragazze.

Splendide prestazioni, quindi, per i settori RunRivieraRun Kids e Young, a dimostrazione che la sinergia con il Doria Nuoto Triathlon e l’obiettivo crescita che la società vuole perseguire nel 2020 sono ormai una magnifica realtà.

Negli Assoluti, prima prova, terzo posto a squadre per la compagine femminile composta da Silvia Frontini, Fernanda Ferrabone e Laura Ours e settimo per la formazione maschile.

L’appuntamento per la seconda prova del campionato di società giovanile e assoluto è per domenica 23 febbraio a Caniparola di Fosdinovo.