Varazze. Nonostante le previsioni poco propizie, il vento non è mancato all’appuntamento per la Coppa Stefano Neri, primo appuntamento ranking list della classe Laser del 2020, organizzata dal Varazze Club Nautico in ricordo di un socio laserista prematuramente scomparso.

Un vento da 300 gradi attorno ai 10 nodi in partenza della prima prova, piuttosto stabile in direzione ha dato vita a tre belle prove molto combattute. Solo un calo costante d’intensità verso il termine della giornata ha portato alla riduzione della terza prova da parte del comitato di regata.

Una cinquantina i concorrenti, con presenza internazionale data dalla squadra agonistica dello Yacht Club Monaco.

Tra i ventiquattro Laser 4.7 successo di Matteo Mulone, Club Nautico Ilva, davanti a due atleti del Varazze Club Nautico a pari punti, Luca Riccobene e Luca Giallanza. Prima delle ragazze ancora un’atleta di casa, Alice Scarpati, quinta assoluta, su una flotta di 24 concorrenti.

Ventuno i Laser Radial in acqua, e in questa categoria tripletta dello Yacht Club Italiano con Lorenzo Donati davanti a Giacomo Ivaldi ed Alessandro Boschetti. Prima delle ragazze Chiara Saglietti, anch’essa dello Yacht Club Italiano.

Solo sei gli Standard, nei quali Giovanni Gallego, Club Nautico Andora, ha preceduto Alessandro Vercellino, Varazze Club Nautico, e Francesco Alaimo, Yacht Club Italiano.

Con tre prove all’attivo inizia a formarsi la classifica di ranking 2020. Appuntamento per tutti al prossimo fine settimana per il Winter Contest a Genova.

