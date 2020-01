Genova. La stagione 2019/20 del massimo campionato regionale ligure sta vivendo un’appassionante sfida al vertice, con un terzetto di squadre che si contendono la vittoria finale e, di conseguenza, la promozione in Serie D. Si tratta del Sestri Levante, appena retrocesso dalla quarta serie, dell’Albenga, forte di una nuova ed ambiziosa dirigenza, e dell’Imperia, decisa a fare ritorno in D dopo sette stagioni.

Due di queste, Albenga e Sestri Levante, hanno brillato anche in Coppa Italia, raggiungendo l’ultimo atto regionale: la finale che assegna il trofeo. La partita, in gara secca, va in scena alla Sciorba di Genova.

Questo trofeo, istituito nella stagione 1991/92, fu vinto nel 2002 dal Sestri Levante, finalista anche in altre tre occasioni. L’Albenga non lo ha mai conquistato.

La partita odierna, quindi, assegnerà l’edizione la 29ª edizione della Coppa ligure, ma non solo: la vincitrice parteciperà alla fase nazionale. Si tratta di una possibile terza via d’accesso alla Serie D, oltre alla vittoria del campionato e al superamento del doppio spareggio nazionale riservato alle seconde dell’Eccellenza. Tre le 19 partecipanti, la società che trionferà nella fase nazionale, infatti, sarà a sua volta promossa in quarta serie.

La cronaca. Matteo Solari schiera Bambino, Balleri, Anselmo, Brondi, Gargiulo (cap.), Molinari, De Simone, Figone, Marquez, Castagna, Di Salvatore.

Riserve Patrone, Barchi, Incorvaia, Scalia, Dorno, Zola, Olivieri, Metalla, Ruffo.

Alberto Ruvo manda in campo Rollando, Puricelli, Buffo, Pane (cap.), Del Nero, Selvatico, Cuneo, Panepinto, Croci, Capo, Cirrincione.

A disposizione Confortini, Bergamino, Batocchioni, Cusato, Chella, Gargano, Parodi, Iurato, Mazzali.

L’arbitro è Guglielmo Noce della sezione di Genova, assistito da Leonardo Rossini (Genova) e Matteo Manni (Savona).

Si gioca davanti a circa quattrocento spettatori. Numerose entrambe le tifoserie organizzate, con bandiere, striscioni e tamburi. L’impianto è dotato di tribune da entrambi i lati, pertanto le tifoserie sono separate.

All’ingresso delle squadre gli ingauni mostrano il simbolo di Albenga con cartoncini bianchi e neri a circondarlo e lo striscione “per la nostra città”; i rossoblù sventolano le bandiere con cori incessanti.

Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 12 gradi. Si comincia in leggero ritardo, alle 15,04.

Al 2° un colpo di testa di Selvatico esce di poco alla destra di Bambino.

Al 9° Molinari viene atterrato al limite dell’area da Molinari. Punizione, il mancino di Selvatico indirizzato sotto la traversa viene respinto in angolo da Bambino.

Al 13° punizione per L’Albenga dalla trequarti sinistra, Brondi mette in mezzo, Pane mette in angolo. Sugli sviluppi Figone prova la conclusione, ma calcia male.

Al 15° prova dal limite Croci: debole, blocca Bambino.