Controllo massiccio del territorio dei carabinieri: 16 pattuglie, un arresto e 8 denunce

Albenga. Nel corso della giornata di sabato, nel quadro di una pianificazione disposta dal Comando Provinciale dell’Arma di Savona, è stato effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato ad accertare il rispetto degli obblighi imposti a tutte le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alternative al carcere, presenti sul territorio della Compagnia di Albenga.

Si tratta di soggetti agli arresti domiciliari, in regime di detenzione domiciliare, in semidetenzione, agli arresti domiciliari ospedalieri, con divieti od obblighi di dimora, sorvegliati speciali con obblighi di permanenza domiciliare notturna o affidati in prova ai servizi sociali con annesse prescrizioni.

I controlli vengono eseguiti di frequente e, se gli obblighi imposti non vengono rispettati, scatta la segnalazione.

Durante gli ultimi controlli, svolti in contemporanea da 16 pattuglie di Carabinieri nella giornata di sabato e domenica, sono stati segnalate alle Autorità Giudiziaria 8 persone (quattro stranieri di cittadinanza marocchina di età compresa fra i 24 ed i 40 anni, e quattro italiani tra i 41 ed i 62 anni) tutte pregiudicate, poiché non hanno ottemperato alle prescrizioni connesse al loro regime detentivo.

È stato arrestato un albenganese sorpreso dai Carabinieri mentre usciva di casa, allontanandosi dalla sua abitazione ove era detenuto ai domiciliari. Il soggetto, con un nutrito “curriculum” per una serie di furti commessi tre anni fa ad esercizi commerciali di Albenga, è stato nuovamente ammanettato e portato in caserma in stato di arresto.