Controlli per i saldi ad Albenga, Vannucci a Ciangherotti: “Fare opposizione non significa solo contestare ogni cosa”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Albenga alle dichiarazioni del consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti a proposito dei controlli effettuati nei giorni scorsi da parte degli agenti della polizia locale ingauna ad alcuni commercianti della città per verificare il corretto svolgimento dei saldi.

L’assessore Mauro Vannucci risponde: “Il consigliere Ciangherotti straparla senza sapere nemmeno le cose in merito ad una recente attività posta in essere dalla polizia locale. Innanzitutto le verifiche eseguite sulle attività commerciali sono il frutto di una normale attività di controllo a tutela dei consumatori. I vigili intervenuti non erano due pattuglie della polizia locale albenganese, ma personale facente parte anche dei comandi di Loano e Finale. Lo stesso gruppo ha eseguito gli stessi interventi anche negli altri Comuni. Per quanto riguarda la sicurezza la polizia locale si sta impegnando al massimo per scoraggiare i malintenzionati a delinquere”.

“Spero che Ciangherotti capisca una buona volta che fare opposizione non significa per forza contestare i progetti e/o programmi della maggioranza ad ogni costo anche perché così facendo il consigliere di minoranza arreca a se stesso un danno irreversibile che si potrà costatare già con le prossime elezioni Regionali”.

Il sindaco Riccardo Tomatis risponde portando i fatti: “Albenga è diventata un vero e proprio punto di riferimento durante queste festività e grazie all’impegno di questa Amministrazione. Il consigliere Ciangherotti appena c’è qualcosa di bello e positivo per la città cerca disperatamente di rovinarlo. Si è inventato una situazione che non corrisponde alla realtà in merito all’attività della polizia locale ed in particolare dell’Ufficio Unico di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana dei Comuni di Albenga, Loano e Finale Ligure. È grave per chi è in amministrazione, seppur in minoranza, cerca di rovinare l’immagine della nostra città”.