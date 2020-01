Cairo Montenotte. Con il progetto “Scuola Aperta”, mercoledì 15 gennaio, dalle 17.30 alle 19, nella sede di Via XXV Aprile e la settimana successiva, sempre nello stesso orario, nel plesso di via Allende, l’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte aprirà i battenti per accogliere gli studenti e i genitori interessati a conoscere la scuola cairese.

I ragazzi e tutti gli interessati potranno visitare le aule ed i laboratori ed entrare in contatto “dal vivo” con le attività ed i percorsi integrativi e complementari dell’istituto. Nell’occasione verranno infatti presentati i numerosi percorsi di studio offerti dal “Patetta” che anche nel 2019 – dati EduScopio – si è confermato come la scuola del Savonese e del Basso Piemonte che offre maggiori prospettive di lavoro ai neodiplomati.

Foto 2 di 2



Mercoledì 15 gennaio, nella sede di Via XXV Aprile, verranno illustrati i percorsi formativi degli indirizzi tecnici Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri) e Amministrazione Finanza e Marketing, nonché dell’indirizzo professionale Servizi Commerciali.

Il mercoledì successivo, nel plesso di Via Allende, sarà la volta dell’Indirizzo Tecnico Meccatronica ed Elettrotecnica (ex Itis) e dell’indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Dal 13 al 17 gennaio, inoltre,oltre 80 ragazzi delle classi terze del primo ciclo saranno ospiti dell’Istituto per un’intera mattina di lezioni, nell’ambito del progetto “Settimana Insieme”. Gli allievi delle scuole medie inferiori potranno quindi assistere alle lezioni insieme agli studenti del “Patetta”ed esplorare “dall’interno” la vita dell’Istituto cairese.