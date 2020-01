Concerti, teatro per famiglie, mostre d’arte, feste della tradizione: un lieto fine settimana di eventi in provincia

Provincia. “Impara nella semina, insegna nel raccolto e godi nell’inverno”, diceva il poeta inglese William Blake. La goduria maggiore che possiamo provare in questo freddo fine settimana di metà gennaio è la tranquillità e al tempo stesso l’intrattenimento che derivano dai fidati IVG Eventi.

Se ci troviamo residenti o di passaggio a Savona siamo tutti invitati ad accettare con leggiadra piacevolezza l’“Invito alla Danza” che ci rivolge il pianista Giuseppe Albanese tra le “pareti” del Teatro “Chiabrera”.

A Borgio Verezzi Salvatore Stella e la compagnia Millecolori inviterà “Tutti all’arrembaggio, pirati!” per “abbordare” le prestigiose “assi” del Teatro “Gassman”.

Più pacato l’approccio al weekend di Albissola Marina, dove le produzioni artistiche ceramiche del territorio loderanno in varie forme la “Madonna di Misericordia”.

Savona. Sabato 18 gennaio al Teatro “Chiabrera” il pianista Giuseppe Albanese rivolgerà il suo personalissimo “Invito alla Danza”“>”Invito alla Danza” con un programma musicale di tutto rispetto. Tra i brani l'”Invito alla Danza” (trascrizione di C. Tausig) di Weber, Valzer da “Coppelia” (trascr. di E. von Dohnányi) di Delibes e la Suite da “Lo schiaccianoci” (trascr. di M. Pletnëv) di Čajkovskij.

Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Albanese debutta nel 2014 su etichetta DG con un concept album dal titolo “Fantasia”, con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album DG “Après une lecture de Liszt”, interamente dedicato al compositore ungherese. Nel marzo 2016 Decca Classics inserisce nel box con l’opera omnia di Bartók in 32 cd la sua registrazione (in prima mondiale) del brano “Valtozatok” (Variazioni). Di recentissima pubblicazione, i Concerti n. 1, n.2 e “Malédiction” di Liszt per Universal Music.

Negli ultimi tempi Giuseppe Albanese si è distinto per essere stato invitato a suonare in ben undici delle tredici Fondazioni Liriche italiane: il Petruzzelli di Bari, il Comunale di Bologna, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Carlo Felice di Genova, il Teatro San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Verdi di Trieste, la Fenice di Venezia, l’Arena di Verona.

Borgio Verezzi. Prosegue al “Gassman” la stagione di teatro ragazzi firmata I.So. THeatre con un cartellone di ben nove appuntamenti, ideato e curato da Luca Malvicini.

Sabato 18 gennaio sarà uno spettacolo dal sapore “piratesco” a depredare di risate il pubblico. Sul palco Salvatore Stella e la compagnia sanremese Millecolori con “Tutti all’arrembaggio, pirati!”, uno spettacolo di animazione, comico, ricco di spunti di riflessione e dedicato a tutta la famiglia.

La storia ha per protagonista un vascello di pirati che, aggirandosi per il litorale ligure, deciderà di attraccare nella baia di Ospedaletti per portare un po’ di sana allegria.

Albissola Marina. I collezionisti Renato Giusto e Giorgio Lombardi e sei ceramisti titolari di fabbriche sono gli espositori della mostra “Madonna di Misericordia” a cura di Enrica Noceto e visitabile da venerdì 17 gennaio.

“Miseri-cor-dare” significa “dare il cuore ai miseri”. Il culto antico, risalente al Medioevo, della Madonna di Misericordia è all’origine della sensibilità verso il prossimo più sfortunato. Dietro il nome “misericordia” è attivissimo ancora oggi un universo fatto di volontariato. L’icona presenta la Vergine che accoglie sotto il suo ampio mantello i fedeli, in particolare i confratelli e le consorelle che chiedono la Sua protezione.

Com’è noto, Savona è particolarmente devota alla Madonna di Misericordia in seguito all’apparizione della Vergine ad Antonio Botta, avvenuta il 18 marzo 1536. L’effigie della Madonna di Misericordia è da quasi cinque secoli uno dei soggetti più riprodotti dai ceramisti savonesi e albisolesi.

Varazze. Sabato 18 gennaio la Confraternita San Bartolomeo celebra la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, nel giorno che segue la ricorrenza liturgica del compatrono.

Alle ore 17:30 nell’Oratorio San Bartolomeo la Messa sarà celebrata dalla comunità dei Padri Domenicani con la partecipazione dei priori delle confraternite.

Al termine in piazza san Bartolomeo si terrà la tradizionale benedizione del pane, del sale, degli animali e degli automezzi delle forze dell’ordine e delle unità di soccorso cittadine (Vigili del Fuoco, pubbliche assistenze, Protezione Civile).

Sabato 18 gennaio all’Abbazia Benedettina di Finale Ligure ricominciano gli appuntamenti con i “Linguaggi della Bellezza”. Dopo l’incredibile successo degli incontri tenutisi durante la scorsa estate si è deciso infatti di proseguire la rassegna dedicata a cultura, arte, fede e bellezza.

Il primo incontro sarà centrato su “L’uomo e la bellezza del cosmo” e avrà per ospiti Letizia Bricchi, docente di Scienze della Natura e dell’Ambiente ed esperta in ecologia e conservazione della natura, e don Claudio Doglio, teologo e docente ordinario di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

I due relatori si confronteranno per trovare punti d’incontro tra quelle che da sempre sembrano essere due materie inconciliabili, ovvero scienza e fede, e su un argomento che sempre più sta diventando di drammatica attualità: l’ambiente.