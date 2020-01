“Combattiamo il freddo” al parco natura Asinolla: trekking con gli asini e piatti caldi della tradizione ligure

Pietra Ligure. Ancora due appuntamenti nel prossimo weekend al parco natura “Asinolla” di Pietra Ligure, all’insegna dello slogan “Combattiamo il freddo”.

Due eventi che si inseriscono nella programmazione invernale messa a punto dall’associazione sportiva pietrese.

Si inizia sabato 25 gennaio: dalle 14.30 trekking con gli asinelli grazie l’organizzazione del nostro staff, a seguire una super merenda per tutti i partecipanti all’iniziativa, a base di cioccolata calda e vin brulè.

Lo slow trekking, la una nuova offerta per il settore outdoor che prevede passeggiate con gli asini nei percorsi dell’immediato entroterra pietrese e della Val Maremola, si conferma una scelta vincente e aumentano le richieste.

Per domenica 26 gennaio, invece, spazio ancora alle specialità gastronomiche del territorio, in una location naturalistica d’eccezione dove poter mangiare in compagnia ed allegria. Così ecco un pranzo a base di zuppa, in programma dalle 12.30: il menù prevede antipasti, zuppa ligure e dolci.

“Non mancate ad un altro doppio evento di questo fine settimana: gli ospiti, inoltre, potranno usufruire di tutti i servizi del parco e della struttura”, spiegano dal parco.

Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3391771999 o 3337329813 o 3475672522. Il parco si trova in via Piave, su Pian dell’Olio a Pietra Ligure.