Code in autostrada: 8 km tra Feglino e Savona, 3 tra Celle e Arenzano, rallentamenti verso Altare

AGG. ore 18.50: I km di coda tra Feglino e Savona sono scesi a 8. Immutate le altre situazioni critiche: 3 km tra Celle e Arenzano sulla A10, 1 km di rallentamenti tra Savona e Altare sulla A6.

AGG. ore 17.30: le due code si sono “unite” e ora sono 12 i km di coda tra Feglino e Savona. Problemi anche nel tratto del levante savonese, con 3 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano.

Savona. Disagi per il traffico sulle autostrade savonesi. Dopo i problemi di questa mattina tra Spotorno e Feglino (con un’auto a fuoco e un’altra contro un guard rail), anche oggi si registrano disagi sulla A10, sebbene più lievi rispetto ai giorni scorsi. E qualche problema si sta verificando anche sulla A6.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia, al momento, Autostrada dei Fiori riferisce di 1 km di coda tra Finale e Feglino e un altro chilometro tra Spotorno e Savona. Entrambe le code sono causate dal traffico intenso.

Sulla A6 Savona-Torino, invece, si registrano rallentamenti per circa 1 km in direzione Altare a causa di alcuni lavori.

Un chilometro coda in direzione Genova anche sulla A26 e traffico rallentato dopo il passo del Turchino. Disagi per ora limitati, ma rischiano di essere il preludio ad altri giorni di caos dopo l’ennesimo inconveniente dell’anno appena concluso, la chiusura della galleria Berté dove la volta del tunnel si è sbriciolata sulla carreggiata: da Autostrade infatti al momento non trapelano informazioni sui tempi di riapertura nel tratto interessato dal crollo. Anzi, potrebbe volerci più tempo del previsto perché non sono in corso solo i lavori di ripristino, ma anche le verifiche sulle condizioni dell’intera galleria. Il traffico scorre in entrambe le direzioni sulla galleria parallela grazie a un bypass realizzato in corrispondenza del casello di Masone, che per questo motivo resta chiuso verso Genova (è obbligatorio raggiungere Ovada e da lì tornare indietro).

Aggiornamenti nel pomeriggio