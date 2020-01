“Class action contro la A10″ in TV, su Rete4: appuntamento rimandato

Provincia. “Dobbiamo purtroppo dare comunicazione del rinvio della nostra ospitata nel programma di Rete 4 condotto da Del Debbio di questa sera. Ieri pomeriggio siamo stati contattati dal capo redattore di Mediaset che ci ha comunicato lo spostamento della nostra presenza in tv”.

A farlo sapere sono i rappresentanti della pagina facebook “Class action contro autostrada ligure A10” che, insieme a quelli del gruppo “Autostrade Chiare”, questa sera sarebbero dovuti essere ospiti della trasmissione di Rete 4 “Dritto e Rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio e basata sull’approfondimento giornalistico dell’attualità politico-economica italiana. Ma la loro presenza in tv è stata rimandata, al momento a data da destinarsi.

“Questa, – hanno proseguito, – è solo l’inizio di una protesta messa in atto da parte del popolo ligure verso la gestione delle autostrade. Quotidianamente riceviamo adesioni e richieste di info su come i cittadini possano contribuire”.

“Ci contattano i sopravvissuti come Elena e Marco, i primi ad arrivare sul crollo del viadotto A6, e dicono che non prenderanno più l’autostrada per il forte shock. Ci ha contattato la savonese Rita Muscardin, che con suo marito erano da poco transitati sul Morandi e anche loro vivono un disagio psicofisico non indifferente: l’indignazione è tanta”.

“Tra le tante storie ci ha colpito anche quella di Roberto, genovese malato oncologico che ci ha raccontato come da novembre nell’ospedale San Martino il macchinario della radio e fuori uso e sono costretti a recarsi a Savona stando ore in coda per ricevere le loro cure. Giuseppe imprenditore nel fotovoltaico ci scrive che ha perso appalti ed incontri per l’assurda gestione delle autostrade. Ci hanno contattati anche parecchi milanesi letteralmente infuriati. Sarà in programma anche una manifestazione a Genova il prossimo mese”, hanno concluso.