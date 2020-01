Alassio. Questa mattina oltre 200 persone si sono date appuntamento nella spiaggia attigua al pontile Bestoso di Alassio per partecipare al 57^ cimento invernale di nuoto organizzato dalla sezione alassina della Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’assessorato al turismo del Comune. E’ uno dei più antichi appuntamenti con il mare d’inverno e ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia.

Inizialmente previsto per Santo Stefano e rinviato a causa dell’ultima mareggiata di dicembre, una giornata quasi primaverile (la temperatura dell’acqua era di 15 gradi, quella dell’aria di 16 gradi) ha invogliato 208 “ardimentosi” a fare un tuffo fuori stagione nello splendido mare alassino.

di 45 Galleria fotografica Il Cimento 2020 ad Alassio









“Quando si sposta la data – aggiunge Angelo Galtieri, assessore al turismo alassino, anche lui tra i cimentisti – il rischio è di perdere quegli appassionati che si organizzano sulla base di un calendario prestabilito. Invece, oggi, complice una giornata davvero splendida tutto è andato per il meglio”.

Il cimentista più giovane è risultata Antonella Caldarola, nata il 17 agosto 2015, mentre il più giovane è Pietro Montemurro, nato il 9 gennaio 2009. La “meno giovane” è Elisabetta Costantini, nata il 2 novembre 1936, ed il “meno giovane” Salvatore Lombardo, nato il 1^ febbraio 1932. Il partecipante che proveniva da più lontano è il francese di Grenoble Jean Francois Ponsot.

Il gruppo più numeroso, a cui è andato il 25^ Trofeo Pino Cosso, è risultato essere quello dei “Nuotatori del tempo avverso” con 31 partecipanti; si è classificato al secondo posto ed ha quindi ottenuto il 2^ Memorial Vittorio Dani, il gruppo dei camperisti con 9 partecipanti; al terzo posto, con 8 partecipanti, il gruppo della Lega di Albenga; al quarto posto con 6 partecipanti il gruppo della marcia acquatica; al quinto posto sempre con 6 partecipanti il gruppo “Anatre Selvagge”; al sesto posto con 5 partecipanti il gruppo “Ciao Milano”.

Special guest della giornata Luminosa Bogliolo accompagnata dal papà Valentino e dal suo allenatore Ezio Madonia. “Abbiamo colto l’occasione di averla qui ad Alassio in una rara pausa tra allenamenti e impegni professionali per consegnarle l’Alassino d’Oro che non aveva potuto ritirare il 7 dicembre scorso – aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio – del resto quello del cimento invernale è comunque un contesto sportivo, dinamico e soprattutto molto partecipato anche dal pubblico ci è sembrata l’occasione ideale per consegnarle il più alto riconoscimento della città per gli straordinari risultati conseguiti lo scorso anno”.

“Campionessa italiana assoluta sia indoor che outdoor, campionessa mondiale universitaria, medaglia d’oro alla coppa Europa, semifinalista mondiale, secondo tempo di sempre nei 100 metri a ostacoli e tutto questo nel corso di una sola stagione. Luminosa Bogliolo ha cambiato marcia e trasformato un pensiero, prima in una volontà e un impegno, poi in successi che hanno reso fieri tutti gli alassini”: questa la motivazione che si legge sulla pergamena che le è stata consegnata davanti alla folla sulla spiaggia alassina. Per lei un vero e proprio bagno di popolarità, tra selfie e interviste con i media presenti.

Dopo il tuffo, puntualissimo alle 11 e scandito dalla colonna sonora della Banda Città di Alassio in versione natalizia, il ritorno sulla spiaggia per una piccola merenda corroborante e per la premiazione.