Ceriale. Sabato 4 gennaio il centro di Ceriale è stato animato da “La Befana vien… di corsa“, manifestazione goliardico-podistica organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio.

La società di atletica ha voluto festeggiare la befana, questa vecchietta che, in groppa alla sua scopa con le scarpe tutte rotte… e quel naso aquilino… viene aspettata dai più piccoli per le sue caramelle e a volte anche per il suo carbone. Coinvolgere i bambini era l’obiettivo della manifestazione, quei piccoli atleti che durante tutto l’anno si allenano e giocano sulla pista di atletica, che fanno gare e imparano a vincere ma anche a perdere. Un obiettivo raggiunto in questa quarta edizione con la partecipazione di una ventina di piccoli atleti… e una marea di piccolissimi spettatori, incantati da un raduno di befane, alcune bellissime, altre orripilanti.

di 102 Galleria fotografica La Befana vien di corsa… a Ceriale









C’erano befane che ballavano e quelle ai pentoloni che preparavano proprio per loro una squisita cioccolata calda, altre befane che dava loro doni e caramelle, per non parlare delle befane che hanno corso subito dopo di loro, su una distanza di 6 chilometri. Alla fine, un super ristoro con tanti dolci, numerosi premi a sorteggio fatti in casa e caramelle per tutti.

“A noi – dicono i portavoce dell’Atletica Ceriale – non resta altro che ringraziare i nostri tesserati e non che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Grazie a tutti i bambini che si sono sbafati la cioccolata calda, ringraziamo come sempre i nostri sponsor e i negozianti che ci hanno fatto pubblicità. Ringraziamo tutti quegli adulti che per una sera hanno messo da parte la prestazione agonistica correndo con gonnelloni e scope a seguito. Abbiamo un solo rammarico: non essere riusciti ad accontentare quei bimbi che ci hanno chiesto un giro sulla scopa… Cercheremo di fare meglio il prossimo anno!”.