Carcare. L’Olimpia Carcarese ha concluso il girone di andata con tre vittorie consecutive, ottenute tutte segnando tre reti. Oggi i biancorossi hanno battuto per 3 a 0 la Baia Alassio.

L’attaccante Nicholas Clemente, probabilmente il migliore in campo, commenta: “Non ero molto in forma, è stata una settimana un po’ difficile, però ci siamo allenati bene, quindi la vittoria è frutto della settimana. È andata bene, abbiamo dato tutto, tutta la squadra, non solo io, che ho giocato bene grazie a loro”.

Il centrocampista Matteo Spozio ha sbloccato il risultato; per lui è il primo gol in biancorosso. “Finalmente è arrivato – dichiara -. C’eravamo andati vicino domenica scorsa in un’azione simile. Oggi è stata una spizzicata; è stata un’emozione, è stato bello sbloccare la partita che siamo stati bravi a preparare bene. L’abbiamo incanalata sui binari giusti e poi davanti ai nostri tifosi è stato ancora più bello”.

“Ci abbiamo creduto – dice ancora Clemente -. Abbiamo spento un po’ dopo il primo gol, ci siamo un po’ chiusi; poi abbiamo preso fiducia e una volta preso fiducia abbiamo tirato fuori quello che c’era in noi e siamo riusciti a chiuderla come dobbiamo fare tutte le domeniche”.

Il successo vale l’aggancio a Speranza ed Aurora in seconda posizione. “Là davanti ci sono tante squadre, tutte con grandi qualità – sottolinea Spozio – e anche noi vogliamo stare lassù il più possibile e fino all’ultimo provare a lottare per qualcosa di bello“.