Sanremo. Avanti 2 reti a 0 nella prima mezz’ora, l’Olimpia Carcarese ha subito il ritorno della Carlin’s Boys, che con due gol nel secondo tempo ha ristabilito la parità. Ci ha pensato l’attaccante Samuele Caruso, in pieno recupero, a realizzare la rete che ha permesso ai biancorossi di centrare il secondo successo consecutivo in trasferta, espugnando il campo di Pian di Poma.

“Mi sento bene, finalmente sono felice – afferma Caruso -. Era da tanto tempo che aspettavo questo momento, ne avevo proprio bisogno. Noi abbiamo trovato due gol nel giro di pochi minuti; con Cervetto, un gran gol, e poi Daniel. Poi ci siamo abbassati un po’ troppo, loro sono usciti fuori, hanno trovato il 2 a 1, hanno pareggiato in dieci, e all’ultimo è successo quello che è successo”.

“Subito testa a martedì, allenamento, Baia Alassio. Cerchiamo di dare il massimo – dice l’attaccante -. Ritengo questa squadra un gruppo fantastico e merita sicuramente molto di più. Devo ringraziare tutti: la squadra, lo staff, il mister, il mister che c’era prima, tutti quanti perché qua a Carcare secondo me si sta costruendo di nuovo qualcosa di speciale e chi è carcarese davvero come me, nato a Carcare, la vive in un modo diverso, perché è come se fosse una cosa nostra. Vivere la tua maglia è una cosa che auguro a chiunque giochi a calcio, ma è una cosa che non capita spesso”.