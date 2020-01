Carcare, le celebrazioni di San Sebastiano mandano su tutte le furie la minoranza: “Inviti all’ultimo minuto, una vergogna”

Carcare. Una lettera indirizzata al primo cittadino di Carcare De Vecchi da parte del gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco”. Non una missiva dai toni leggeri, in quanto nel mirino sono finite le celebrazioni per San Sebastiano, patrono della polizia locale, festeggiato lo scorso 20 gennaio.

“E’ con rammarico che dobbiamo constatare ancora una volta l’incapacità di svolgere il ruolo Istituzionale a cui lei è chiamato” affermano i consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi e Daniela Lagasio.

“Non possiamo soggiacere sul modo in cui siamo venuti a conoscenza di tale evento. Una iniziativa importante per il nostro territorio non può essere oggetto di scelte individuali, avvenute senza il coinvolgimento di tutte le rappresentanze che compongono il Consiglio comunale. Sappiamo bene che lei non sopporta il confronto e la discussione e non ci meravigliamo più di tanto sull’atteggiamento che per l’ennesima volta è stato assunto invitando all’ultimo momento i consiglieri comunali. (Inviata comunicazione nella tarda mattinata di sabato 18 gennaio alle ore 11,39 per la manifestazione, evidentemente programmata da tempo, di lunedì 20 gennaio alle ore 9,30)”.

“Non accettiamo che i consiglieri di opposizione, rappresentanti oltre il 57% dei cittadini di questo Comune siano avvisati all’ultimo momento, considerato che tutti sono impegnati in attività professionali come a lei ben noto. Non crede che il ruolo che riveste, se pur rappresentando la minoranza dell’elettorato, debba essere portavoce di tutta la cittadinanza?”.

“Alcune scelte evidenziano una incapacità amministrativa e scarso senso di responsabilità Istituzionale. Facendo gli avvocati del diavolo, si potrebbe pensare che ciò sia studiato ad arte perché l’iter duri fino alle prossime elezioni per la sua personale campagna elettorale. La vostra amministrazione, se pur volenterosa, come qualcuno si affanna a dire, non è capace di rapportarsi in termini “gentili” e corretti con i cittadini né, tantomeno, con gli organi istituzionali”.

“Un vecchio detto recita: sbagliare è umano ma perseverare è diabolico”.

“Per concludere, visto il tanto decantato nuovo Assessorato alla “Gentilezza”, non ci pare che il vostro comportamento sia consone a tali modalità. Auspichiamo per il futuro un maggiore e proficuo coinvolgimento di tutto il Consiglio comunale che sono la democratica rappresentazione di tutti i cittadini carcaresi” concludono gli esponenti di minoranza.