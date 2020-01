Canna con adesivo, così un 60enne rubava le elemosine in chiesa a Loano: arrestato

Loano. Arresto quantomeno “particolare” quello avvenuto a Loano, ad opera dei carabinieri. A finire in manette, infatti, è stato un uomo di 60 anni, ribattezzato “il pescatore di elemosine”.

L’uomo, infatti, pregiudicato piemontese, si recava in chiesa e, utilizzando una canna con un adesivo attaccato all’estremità, riusciva ad estrarre dalle cassette monetine e contanti.

Ma i carabinieri, dopo alcune segnalazioni, si sono messi sulle sue tracce. In chiesa si sono “mescolati” tra i fedeli in preghiera e hanno colto l’uomo in flagrante, con ancora addosso le offerte appena rubate.

Rinchiuso momentaneamente in camera di sicurezza, sarà processato per direttissima in tribunale a Savona.