Campionato regionale di fossa olimpica: primo posto per Paolo Luciano nella prova inaugurale

Albenga. Anche in Liguria è finalmente iniziato il campionato regionale invernale di fossa olimpica. Quattro prove decreteranno i campioni regionali invernali nelle varie categorie e qualifiche ed assegneranno i bonus per partecipare alle finali nazionali. Saranno considerati validi per la classifica i tre risultati migliori.

Alla presenza del delegato regionale Francesco Ciocca, la prima gara si è svolta sui campi del Tav Ventimiglia ed è stata caratterizzata da un’ottima partecipazione e da un alto valore tecnico.

A livello assoluto, si sono distinti Guglielmo Schenardi, tiratore di Prima Categoria, e Mauro Rossetti, di Seconda Categoria, che hanno totalizzato, entrambi, un ottimo 49/50.

Di seguito i podi.

Eccellenza e Prima Categoria: 1° Schenardi Guglielmo (Tav Ventimiglia), 2° Garbero Fabrizio (Tav Albenga), 3° Iaquaniello Michele (Tav Albenga).

Seconda Categoria: 1° Rossetti Mauro (Tav Ventimiglia), 2° Bagalà Domenico (Tav Ventimiglia), 3° Cravino Giovanni (Tav Albenga).

Terza Categoria: 1° Luciano Paolo (Tav Albenga), 2° Girimondi Massimo (Tav Collabassa), 3° Ioculano Patrik (Tav Ventimiglia).

Veterani: 1° Borla Giorgio (Tav Genova), 2° Mangolini Edoardo (Tav Genova), 3° De Zerega Claudio (Tav Casarzese).

Master: 1° Corradi Gian Franco (Tav Ventimiglia), 2° Ravera Giorgio (Tav Albenga), 3° Giannerini Graziano (Tav Albenga).

Prossimo appuntamento, per la seconda prova del campionato regionale, domenica 2 febbraio presso il Tav Genova.