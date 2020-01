Camion sbanda in A10, colpisce la volta in galleria e crollano le lamiere sull’asfalto

Imperia. “È crollata una porzione di galleria in A10”: questo il messaggio di allarme che ha iniziato a circolare, intorno alle 10 di questa mattina, sul web e su diverse chat WhatsApp.

Una segnalazione che ha riportato subito alla mente quanto avvenuto recentemente in una galleria dell’A26. Notizia simile, ma dalla dinamica differente.

È vero che alcune lamiere sono crollate dalla volta di una galleria tra Imperia e Arma di Taggia, in direzione Francia, ma, al contrario di quanto avvenuto sul tratto genovese, la causa questa volta è da ricercarsi in un incidente.

Un camion, infatti, per cause in via di accertamento, pare abbia forato contemporaneamente due gomme, sbandando e andando a centrare con la parte superiore la volta della galleria.

In seguito all’impatto, alcune lamiere si sono “staccate”, precipitando letteralmente sull’asfalto. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di soccorritori e vigili del fuoco, che hanno anche controllato la tenuta della volta. I detriti sono stati rimossi, ma si registrano code e rallentamenti nel tratto interessato.