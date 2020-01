Calciomercato: sfuma l’arrivo di Toskic al Savona. Pare al Finale, Alfano all’Alassio

Savona. Sembrava fatta, ma l’operazione non si è concretizzata. Idriz Toskic non verrà al Savona. Il centrocampista montenegrino classe 1995 era in procinto di approdare ai biancoblù, ma il Team Nuova Florida è stato più convincente. La squadra di Ardea, che milita anch’essa in Serie D, è la scelta definitiva del regista. Indubbiamente, il difficile clima che si respira a Savona non ha aiutato la trattativa; la rosa a disposizione di mister De Paola resta quindi molto risicata.

In Eccellenza, il Finale si è assicurato Djibril Georges Pare. Nato il 30 luglio 1998, del Burkina Faso, è un difensore; predilige il ruolo di terzino destro. Alto 1,86 metri, nella stagione 2016/17 ha giocato 6 partite in Serie con il Savona. Ha iniziato la stagione in corso in un club di Montpellier, tra i dilettanti francesi.

Sempre in Eccellenza, per l‘Alassio FC c’è Nicolò Alfano. Trequartista, classe 1998, cresciuto nell’Albenga, ha giocato nei settori giovanili di Genoa e Padova. Nella stagione 2016/17 ha giocato prima con l’Argentina e poi con il Savona, in Serie D.

In Prima Categoria l’Aurora Calcio sta facendo un mercato di vertice. Per restarvi, ha rafforzato la difesa con Matteo Ognjanovic (nella foto), centrale classe 1983 con una lunga esperienza in varie squadre della Liguria.