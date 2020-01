Calcio: il regista montenegrino Idriz Toskic per il centrocampo del Savona

Savona. Nuovo arrivo per il Savona, che rinfoltisce la ristretta rosa con un elemento per il centrocampo.

Si tratta del regista Idriz Toskic, nato il 12 ottobre 1995, di nazionalità montenegrina. Alto 1,77 metri, destro, è cresciuto nelle giovanili del Bari, per poi disputare il campionato Primavera nel ChievoVerona.

Nel 2015 ha giocato la seconda parte di stagione nel Monza con 8 presenze in Serie C; nel 2016/17 ha militato nel Decic Tuzi in Montenegro. Poi ha fatto ritorno in Italia, giocando una stagione e mezza con la maglia del Bisceglie raccogliendo 33 presenze in Serie C.

Quindi, nel gennaio 2019, è andato in Albania nel KF Skënderbeu. L’annata attuale l’ha iniziata nel Kom Podgorica, nella seconda serie del Montenegro.

Ieri sera Toskic è giunto a Genova e si aggregherà alla squadra dopo le visite mediche di rito.

Per quanto riguarda il settore giovanile, ancora soddisfazione per il Savona Fbc. Enrico Ferro, Gabriele Rossi, Ricard Kacellari, Fasan Luca Giovanni e Alessio Mereu sono stati convocati dal Comitato regionale Liguria. I cinque ragazzi biancoblù sosterranno un allenamento con la rappresentativa regionale Under 17.