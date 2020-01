Domenica 2 febbraio richiama gli sportivi e gli appassionati a una gara di sicuro interesse, vale a dire il derby tra Savona e Vado, le due squadre calcistiche più blasonate della provincia. Gli striscioni, storicamente faro del football locale, spesse volte hanno calcato nel passato più o meno recente l’erba dei campionati professionistici. Tra questi, si ricorda certamente la Serie B, affrontata l’ultima volta alla fine degli anni Sessanta. I rossoblù vincitori invece, nel 1922, della prima edizione della Coppa Italia.

La realtà attuale vive una situazione meno sfavillante, ma comunque degna di nota. Da un parte il Savona, al quarto anno di Serie D, dopo la retrocessione dall’ex Lega Pro (II Divisione), avvenuta nel 2015/2016, con pesanti strascichi finanziari. Dall’altra il Vado, neopromosso dopo aver vinto l’Eccellenza ligure 2018/2019, tornato nella quarta serie a distanza di un lustro.

La dirigenza di casa incentiva ulteriormente la presenza sugli spalti dello stadio cittadino. Nell’occasione, i ragazzi del settore giovanile biancoblù potranno infatti entrare gratuitamente, con biglietto ridotto a 5 euro per accompagnatori (massimo di due).

Il campionato racconta di un Savona resiliente, in grado di battere la Caronnese (2-1) e superare la Fezzanese (0-1), nonostante una situazione societaria allarmante. Giocatori e staff, come ormai noto, non percepiscono stipendi e rimborsi vari da metà ottobre. La proprietà, coperta nell’ombra, tace. Il gruppo dei superstiti, formato perlopiù da giovani, stringe i denti, guidato dal condottiero Luciano De Paola.

Vado in risalita. Al giro di boa, fine dicembre, occupava l’ultimo posto della graduatoria. In un girone d’andata nel quale, forse, tra ingenuità ed episodi sfavorevoli, i rossoblù hanno raccolto meno rispetto a quanto seminato.

L’allenatore Luca Tarabotto, al netto probabilmente di un atteggiamento talvolta eccessivamente spregiudicato, predicava maggiore cinismo e concretezza.

Le recenti brillanti vittorie interne, nello scontro diretto con il Ghivizzano Borgoamozzano (3-1) e contro la Sanremese (3-0), hanno ridato convinzioni e nuova linfa alla squadra, motivata e rinnovata dai vari innesti (su tutti, stanno nen figurano il fantasista Bruschi e il centravanti Varela).

Ora i vadesi attendono due importanti partite; nel prossimo turno al “Bacigalupo”, per l’appunto, e a seguire in casa col Ligorna.

Finestra mercato. Il Savona prende il giovane Cristian Fossati, centrocampista leva 2001, che nei primi sei mesi ha giocato proprio nelle file del Vado (10 presenze e 1 gol, contro il Casale). Si tratta di un prestito secco, dal Genoa.

Fossati è ‘figlio d’arte’. Il padre, Fabio, è infatti un tecnico del panorama ligure. L’allenatore della ‘favola’ Albissola, nel biennio dall’Eccellenza alla Serie C, ma ancora prima, ormai due decenni fa, del Borgorosso Arenzano, squadra – come nel film interpretato da Alberto Sordi – protagonista di una bella ascesa, iniziata dai campionati provinciali, fino alla Serie D.

All’andata, al “Chittolina”, davanti a oltre 800 persone, s’impose il Vado 2 a 1. Doppietta di D’Antoni (nel frattempo passato alle giovanili del Torino), intervallata dal momentaneo pareggio dell’altro ‘enfant du pays’, Giovannini.