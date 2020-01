Calcio a 5 Uisp Val Bormida: Pallare FC infligge la prima sconfitta alla capolista

Pallare. Nella serata di venerdì 24 gennaio si è conclusa la prima parte del campionato Amatori Calcio a 5 Val Bormida, con il recupero delle partite rinviate lo scorso 20 dicembre causa allerta meteo.

Nel primo incontro si affrontano le formazioni Broker Automobili e Dessino Sementi; termina con un risultato a sorpresa, la prima sconfitta di quest’ultima. Vittoria importante per la Broker che si candida, alla luce delle ultime prestazioni, ad un ruolo da protagonista nel girone di Promozione.

Per il secondo match scendono in campo Cengiadi.it e Desperados; partita di buon livello che vede prevalere agevolmente la formazione in maglia biancoblù dei Desperados.

La serata si conclude con lo scontro tra i ragazzi del Pallare FC e la capolista del torneo Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena. L’incontro finisce con la vittoria del Pallare FC con un poker di Omar Panelli che permette alla sua squadra di portare a casa tre punti importanti. La formazione capolista del torneo registra così la prima sconfitta dopo oltre due anni, complice un calo di concentrazione a girone praticamente concluso.

Di seguito i tabellini.

Broker Automobili – Dessino Sementi 4-2

Broker Automobili: Murialdo A., Giampieri M., Magni M., Iannicelli A., Hayari K., Bruzzone R.

Dessino Sementi: Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Dainese A., Perzan G.

Reti Broker Automobili: Magni M. (2), Iannicelli A. (1), Giampieri M. (1).

Reti Dessino Sementi: Perzan G. (1), Torrello M. (1).

Cengiadi.it – Desperados 3-7

Cengiadi.it: Donadio G., Piana D., Pregliasco R., Piana A., Negro M., Mallarini C., Massino B.

Desperados: Ferruccio M., Garbero L., Siri M., Delpino D., Verardo M., Cera F.

Reti Cengiadi.it: Mallarini C. (1), Negro M. (1), Piana A. (1).

Reti Desperados: Cera F. (4), Siri M. (2), Verardo M. (1).

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena – Pallare FC 3-4

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Cutuli S., Tacchini D., Adami L., Paglionico M., Schionatti S.

Pallare FC: Panelli E., Panelli J., Astigiano N., Panelli M., Panelli O., Bonifacino N., Varacalli G.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Adami L. (3).

Reti Pallare FC: Panelli O. (4).

Nella foto sopra: Broker Automobili

Desperados

Cengiadi.it

Giorgio Perzan, nuovo tesserato della Dessino Sementi