Calcio a 5 Uisp a Pallare: lunedì sera positivo per Dessino Sementi e Broker Automobili

Pallare. Lunedì 13 gennaio, a Pallare, si è conclusa la decima giornata del campionato Uisp girone Val Bormida, con la conferma della capolista Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena che ha prevalso sulla Trench Italia FC.

Nel secondo incontro netta vittoria di Dessino Sementi nei confronti della formazione Cengiadi.it, nonostante il rafforzamento di quest’ultima con due new entry, ovvero Bruno Massimo e Manuele Negro, che potranno sicuramente alzare il tasso tecnico nel prosieguo della manifestazione.

La serata è terminata con la vittoria dei ragazzi della Broker Automobili che, portando a casa tre punti importanti a discapito della Hellas Peroni, si candidano tra le protagoniste nella seconda fase del torneo.

Di seguito i tabellini.

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena – Trench Italia FC 7-2

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Antezza G., Caruso L., Tacchini D., Tatti A., Adami L., Paglionico M., Schionatti M.

Trench Italia FC: Coccorullo F., Santi M., Botta E., Lo Vetere S., Barlocco M., Ciappellano P., Santi J.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Adami L. (3), Tatti L. (2), Paglionico M. (1), Caruso L. (1)

Reti Trench Italia FC: Ciappellano P. (1), Santi J. (1)

Dessino Sementi – Cengiadi.it 9-2

Dessino Sementi: Dainese A., Torrello M., Finocchiaro A., Belerio S., Briano S.

Cengiadi.it: Donadio G., Massimo B., Negro M., Piana D., Piana A., Ieno N., Mallarini V.

Reti Dessino Sementi: Finocchiaro A. (3), Torrello M. (2), Briano S. (2), Belerio S. (2)

Reti Cengiadi.it: Piana A. (1), Ieno N. (1)

Hellas Peroni – Broker Automobili 3-5

Hellas Peroni: Marella D., Rizzolo N., Vero A., Manti L., Canopoli A., Esposito R.

Broker Automobili: Scotti M., Magni M., Iannicelli A., Hayari K., Ribezzo D., Bruzzone R.

Reti Hellas Peroni: Rizzolo N. (2), Manti L. (1)

Reti Broker Automobili: Magni M. (2), Iannicelli A. (2), Hayari K. (1)

Nella foto sopra: Cengiadi.it

Broker Automobili

Gabriele Donadio (Cengiadi.it)

Manuele Negro (Cengiadi.it)

Bruno Massimo (Cengiadi.it)