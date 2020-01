Calcio a 5, Serie D: Olimpia Carcarese già in fuga

Cairo Montenotte. Lunedì 20 gennaio si è disputata la seconda giornata del girone savonese del campionato di calcio a 5 di Serie D.

Sul campo del Tennis Club Cairo Montenotte ha debuttato il Millesimo. Esordio difficile per i giallorossi, travolti 13-3 dall’Olimpia Carcarese, che si conferma quale favorita per il successo finale del raggruppamento. I biancorossi sono andati a bersaglio quattro volte con Manti (nella foto), tre con De Alberti e Manfredi, due con Gandolfo, una con Ciappellano. Per il Millesimo gol di Castellano, Varaldo e Fracchia.

Seconda partita e secondo pareggio per la Rocchettese; curiosamente, ancora con il risultato di 8 a 8, questa volta con il Cengio. Per i rossoblù sono andati a segno tre volte Perrone, due il giocatore-allenatore Simone Ferrero ed una ciascuno Paganelli, Veneziano e Gallione. Per i granata, guidati da Diego Besio, è il primo punto in classifica.

Graduatoria che vede l’Olimpia Carcarese in vetta con 6 punti; Rocchettese a 2, Bragno, Millesimo e Cengio a 1.

Lunedì 27 gennaio alle ore 20 si affronteranno Cengio e Bragno; alle ore 21,30 in campo Millesimo e Rocchettese.