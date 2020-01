Calcio a 5: primo successo per il Bragno, ancora un pari per la Rocchettese

Cairo Montenotte. Nella serata di lunedì 27 gennaio, a Cairo Montenotte, si è disputata la terza giornata del campionato di Serie D.

L’Olimpia Carcarese, unica squadra a punteggio pieno con 6 punti in due gare, era ferma per il turno di riposo. Tra le altre è emerso il Bragno, che è salito a quota 4 punti in due incontri giocati.

I biancoverdi hanno battuto 11-6 il Cengio grazie alle triplette di Berta, Bottinelli e Mignone e alla doppietta di Abbaldo. I granata restano fermi a quota 1.

Nella partita successiva parità, 5-5, tra Millesimo e Rocchettese. Per i giallorossi è il primo punto; per i rossoblù è il terzo pareggio in altrettante partite giocate. Il Millesimo è andato a segno quattro volte con Roveta e una con De Madre; per la Rocchettese quattro centri di Veneziano e uno di Carta.

Nel prossimo turno, lunedì 3 febbraio, alle ore 20 si affronteranno Bragno e Millesimo; alle ore 21,30 Rocchettese e Olimpia Carcarese.