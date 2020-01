Calcio a 5, campionato Uisp Val Bormida: la prima fase si avvia alla conclusione

Pallare. Nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio, si è conclusa la prima parte dell’undicesima giornata del campionato Amatori Uisp Val Bormida, con alcune squadre con il pensiero già rivolto ai gironi finali. Pertanto, alcune formazioni hanno schierato i nuovi innesti al fine di essere più competitive nel prosieguo del campionato.

Nella prima partita netta affermazione della Hellas Peroni che con Nicola Rizzolo in ottima forma porta via l’intera posta.

Secondo incontro molto equilibrato nella prima parte; successivamente la Trench Italia paga in termini di tenuta fisica nonostante il rientro del capitano Simone Coccorullo e si arrende ai Desperados.

Nati per Vincere e Broker Automobili non vanno oltre il pareggio in una partita nella quale, evidentemente, la testa era già ai rispettivi gironi di Eccellenza e Promozione.

Di seguito i tabellini dei tre incontri.

Cengiadi.it – Hellas Peroni 4-16

Cengiadi.it: Donadio G., Piana D., Pregliasco R., Piana A., Mallarini V., Bruno M., Negro M.

Hellas Peroni: Marrella D., Rizzolo N., Martorana S., Vero A., Canopoli A.

Reti Cengiadi.it: Mallarini V. (1), Bruno M. (1), Negro M. (1), Piana A. (1)

Reti Hellas Peroni: Rizzolo N. (8), Vero A. (7), Martorana S. (1)

Trench Italia FC – Desperados 3-7

Trench Italia FC: Coccorullo F., Coccorullo S., Botta E., Barlocco M., Ciappellano P., Santi J., Alvarez N.

Desperados: Ferruccio M., Siri M., Garbero L., Bergero R., Delpino D., Cera F., Picalli A., Brero A.

Reti Trench Italia FC: Botta E. (1), Santi J. (1), Coccorullo S. (1)

Reti Desperados: Delpino D. (4), Brero A. (2), Cera F. (1)

Broker Automobili – Nati per Vincere 3-3

Broker Automobili: Murialdo A., Scotti M., Rossi R., Magni M., Iannicelli A., Hayari K.

Nati per Vincere: Dolermo D., Valle S., Marsiglia S., Kadrija H., Viazzo D., Loddo A., Pistoia M.

Reti Broker Automobili: Rossi R. (1), Magni M. (1), Marsiglia (1 aut.)

Reti Nati per Vincere: Loddo A. (3)

Nella foto sopra: Desperados

Un’azione della partita tra Broker Automobili e Nati per Vincere

Alex Loddo (Nati per Vincere)

Nicola Rizzolo (Hellas Peroni)