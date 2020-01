Calcio a 5 a Pallare, undicesima giornata: due pareggi nella serata di lunedì

Pallare. Nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio, si è conclusa l’undicesima giornata del campionato Uisp girone Val Bormida, che ha visto prevalere la capolista Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena nei confronti degli Sciancati. Questi ultimi hanno cercato di affrontare al meglio l’incontro anche rafforzando il loro organico con un nuovo giocatore, Kreshnik Ogici, ma non è bastato: la favorita si è imposta con triplette di Tatti e Caruso.

Il secondo match ha visto una partita molto equilibrata tra Bar Bologna e Pallare FC, terminata con un pareggio grazie alle buone prestazioni di Stefano Odella e del duo Omar e Jacopo Panelli. La serata è terminata con il terzo incontro che ha visto l’ennesimo pareggio, tra Ciucateri e Dessino Sementi.

Di seguito i tabellini.

Sciancati – Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena 0-6

Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Orsi G., Sulca R., Bejaj E., Ogici K.

Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Galliano D., Caruso L., Tacchini D., Tatti A., Adami L., Schionatti S.

Reti Gelatiamo Pan per Focaccia Paraf. La Maddalena: Tatti A. (3), Caruso L. (3).

Bar Bologna – Pallare FC 3-3

Bar Bologna: Toffanello P., Di Noto S., Kasaj E., Kararaj M., Mozzone M., Odella S.

Pallare FC: Panelli E., Panelli J., Panelli M., Panelli O., Delbuono S., Varacalli G.

Reti Bar Bologna: Odella S. (3).

Reti Pallare FC: Panelli O. (2), Panelli J. (1).

Ciucateri – Dessino Sementi 2-2

Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Rossi G., Meirano H.

Dessino Sementi: Torrello M., Finocchiaro A., Ceccarel M., Belerio S., Ferraris A., Dainese A.

Reti Ciucateri: Prandi E. (2).

Reti Dessino Sementi: Belerio S. (1), Ceccarel M. (1).

Nella foto sopra: Ciucateri

Pallare FC e Bar Bologna in campo

Gianluca Varacalli (Pallare F.C)

Kreshnik Ogici (Sciancati)