Calcio a 5 a Pallare: parità tra Nati per Vincere e Bar Bologna, tre punti per gli Sciancati

Pallare. Dopo la sosta festiva è ripreso nella serata di venerdì 10 gennaio il campionato Uisp di calcio a 5 girone Val Bormida, confermando ciò che fino ad ora è stato espresso dalle formazioni in questo torneo.

Sostanziale equilibrio nella prima partita con un pareggio fra Bar Bologna e Nati per Vincere, entrambe candidate alla vittoria finale.

Nel secondo incontro gli Sciancati superano il Pallare FC in una sfida molto sentita; grazie ad un’ottima prestazione di Ogici la formazione blaugrana ha portato a casa l’intera posta.

Ha chiuso la serata l’affermazione con tre reti di scarto dei Ciucateri, che di fatto ipotecano la qualificazione al girone di Eccellenza.

I tabellini:

Nati per Vincere – Bar Bologna 4-4

Nati per Vincere: Dolermo D., Delpiano L., Massaro R., Marsiglia S., Valenti G., Kadrija H., Dagna M., Loddo A.

Bar Bologna: Baccino D., Toffanello P., Paglionico M., Di Noto S., Kasaj E., Mozzone M., Lulaj B., Odella S.

Reti Nati per Vincere: Kadrija H. (2), Massaro R. (1), Loddo A. (1)

Reti Bar Bologna: Lulaj B. (3), Mozzone M. (1)

Sciancati – Pallare FC 4-2

Sciancati: Canepa E., Ogici A., Chiarlone M., Sulca R., Avdullay Z., Bejaj E.

Pallare FC: Panelli J., Musetti A., Zunino A., Panelli M., Panelli O.

Reti Sciancati: Ogici A. (3), Avdullay Z. (1)

Reti Pallare FC: Zunino A. (1), Panelli O. (1)

Ciucateri – Desperados 7-4

Ciucateri: Miraglia M., Prando E., Pizzorni A., Rossi A., Prandi E., Rossi G., Aondio F., Meirano H.

Desperados: Ferruccio M., Vacca S., Siri M., Bergero R., Delpino D., Verardo M., Cera F.

Reti Ciucateri: Rossi G. (3), Pizzorni A. (1), Meirano H. (1), Prandi E. (1), Rossi A. (1)

Reti Desperados: Delpino D. (2), Siri M. (1), Bergero R. (1)

Nella foto sopra: una fase di Nati per Vincere contro Bar Bologna

