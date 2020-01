Cairo perde l’ex onorevole Maura Camoirano, deceduta all’ospedale San Paolo

Cairo Montenotte. Un pezzo di storia politica cairese e ligure se ne va con la scomparsa di Maura Camoirano, 69 anni, deceduta questa mattina all’ospedale di Savona.

Una figura di primo piano della sinistra, prima esponente del Pc e ultimamente ancora membro attivo del circolo Pd di Cairo.

Nel 1992 fu eletta deputato e dal 1996 al 2001 aveva ricoperto l’incarico di Questore dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Una voce sempre presente, la sua, anche nelle battaglie per la salvaguardia dell’ospedale di Cairo, nonché una stratega della politica amministrativa della sua città.

La federazione provinciale di Savona del Partito Democratico commenta: “Siamo molto scossi per la notizia della scomparsa di Maura Camoirano. Per molti anni dirigente politica e amministratrice pubblica, dal 1992 al 2001 ha rappresentato il nostro territorio alla Camera dei Deputati, di cui è stata anche Questore”.

“È stata per decenni un punto di riferimento fondamentale per la Valbormida e per tutto il centrosinistra della provincia di Savona. Fino alla fine ha continuato a militare nel Partito Democratico, senza mai smettere di interessarsi delle vicende della sua Città e di tutta la provincia e continuando a fornire un prezioso contributo di idee e di consigli, di cui sentiremo la mancanza. Ci uniamo al dolore dei famigliari, degli amici e del circolo del PD di Cairo per questa grave perdita”.